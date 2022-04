EU-land vil ha flere sanksjoner mot Russland

Mange EU-land ønsker ytterligere sanksjoner mot Russland, inkludert oljeboikott.

Dette ble klart da landenes utenriksministre ankom et møte mandag, ifølge Nyhetsbyrån Direkt, som er til stede i Luxemburg.

– Jeg vil kreve at vi også tar stilling til andre fossile brensler, som olje og gass, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde mandag.

– Jeg tror det er mulig at noe kan gjøres fremover når det gjelder olje. Vi beveger oss litt hele tiden og flere og flere innser hvor viktig det er, fortsatte hun.

Landene som er mest motstandere av en umiddelbar oljeboikott er Tyskland, Østerrike og Ungarn.

Linde sa videre at hun hadde snakket med Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto, som slett ikke var åpen for en oljeboikott. De baltiske landene er derimot sterke forkjempere for omfattende sanksjoner.

– Kommisjonen har startet arbeidet med en ny pakke, inkludert et oljealternativ. Arbeidet har begynt for å skape konsensus, sa den litauiske utenriksminister Gabrielius Landsbergis til journalister mandag.

Irlands utenriksminister Simon Coveney uttalte videre at Irland ønsket maksimale sanksjoner, inkludert olje.



– Jo før, jo bedre, sa han.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod har uttalt at Danmark ønsker å gå så langt som mulig, inkludert energi.

Den nederlandske utenriksministeren Wopke Hoekstra sa at Nederland ønsker å utrede alle alternativer, inkludert energi, forutsatt at EU-landene er enige.

(TDN Direkt)