Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder å ha bevis på at Russland bruker kjemiske våpen i sin krigføring mot landet, melder internasjonale medier ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Ifølge tidligere uttalelser fra Zelenskyj har det ikke vært mulig å si 100 prosent sikkert om russerne brukte kjemiske våpen eller ikke i angrepet på havnebyen Mariupol, og heller ikke å gjøre en full undersøkelse av dette i en beleiret by.

Utenriksminister Antony Blinken uttalte tirsdag at USA har «troverdig informasjon» om at Russland kan ta i bruk kjemiske stridsmidler i offensiven mot Mariupol, men la samtidig til at landet ikke kan bekrefte påstander om at Russland faktisk har gjort det.

Russlands president Vladimir Putin avviste tirsdag at den russiske hæren sliter med motstanden, og at den ble tvunget til å trekke seg tilbake fra områdene rundt flere store byer, inkludert Kyiv. Han sa også at samtalene med Ukraina er inne i en blindgate.

Russiske myndigheter hevder onsdag at flere enn 1.000 ukrainske soldater i Mariupol har overgitt seg men en talsperson for det ukrainske forsvarsdepartementet kan ifølge Sky News verken bekrefte eller avkrefte meldingene.