OSSE la onsdag fram en rapport om etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina siden den russiske angrepskrigen startet.

Der slår organisasjonen, som Russland også er medlem av, fast at det er sterke indikasjoner på at Russland systematisk har brutt menneskerettighetene.

Rapporten omhandler også angrepet på et sykehus i Mariupol 9. mars, som Russland er blitt anklaget for å ha stått bak. Rapporten slår fast at dette var et russisk angrep og at det dreide seg om en krigsforbrytelse.

Russiske myndigheter har benektet at deres styrker sto bak angrepet.

– Forbrytelser mot menneskeheten

I et sammendrag av rapporten skriver OSSEs utsendinger at det er sterke indikasjoner på at russiske styrker kan ha begått forbrytelser mot menneskeheten og at det har vært systematiske angrep rettet mot sivilbefolkningen.

De mener rapporten kan brukes av andre institusjoner som vil etterforske forbrytelsene for å stille folk til ansvar. Funnene kan også bidra til å plassere det politisk ansvaret, heter det videre.

Antall drepte og skadde sivile personer ville vært mye lavere dersom Russland hadde respektert de kravene som stilles av folkeretten når det gjelder forskjellsbehandling, proporsjonalitet og forholdsregler av angrep mot mål som betegnes som spesielt beskyttede objekter, slik som sykehus, skriver OSSEs utsendinger i rapporten, gjengitt av VG.

– Tortur og bortføringer

– Russland forsøker å skjule sannheten om krigen. Men verden ser på, sier Anne-Kirsti Karlsen, Norges ambassadør til OSSE, i en uttalelse til OSSEs råd.

– Vi er forferdet over meldingene som kommer fra Ukraina og dypt sjokkert over overgrepene som blir begått mot sivile, særlig av russiske styrker, sier hun også.

Norge støtter arbeidet med å dokumentere overgrep, som det ukrainske sivilsamfunnet jobber med i samarbeid med utenlandske organisasjoner, opplyser Karlsen. Norge er dessuten glad for at Den internasjonale straffedomstolen har startet etterforskning.

(NTB)