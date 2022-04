Ukrainas rikeste mann lover gjenoppbygging

Rinat Akhmetov, Ukrainas rikeste mann og opprinnelig fra Donetsk-regionen, har ifølge Reuters lovet å bidra til gjenoppbyggingen av den hardt krigsrammede havnebyen Mariupol.

Byen står fremdeles ovenfor en omfattende beleiring av russiske styrker. Humanitære korridorer er blokkert, flere sivile har blitt drept og skoler og sykehus har blitt bombet i løpet av flere uker med bombing.

«Mariupol er en global tragedie, og et globalt eksempel på heltemot. For meg har Mariupol vært, og vil alltid være, en ukrainsk by,» uttalte Akhmetov til Reuters.

Akhmetov har to stålverk i byen, og han skal være i daglig kontakt med anleggene. Metinvest, som driver anleggene, uttalte på fredag at stålverkene vil nekte å jobbe under russisk kontroll.

«Jeg er sikker på at våre modige soldater vil forsvare byen, men jeg forstår hvor vanskelig og tungt det er for dem.»

Formuefall

Akhmetov hadde i 2013, året før annekteringen av Krim-regionen, en formue på om lag 15,4 milliarder dollar, ifølge Forbes. Etter annekteringen og invasjonen har han 3,9 milliarder dollar igjen.

I tillegg til stålproduksjonen gjennom Metinvest, eier han også SCM group, som eier selskaper innen finans og industri.

«Jeg er sikker på at SCM, som landets største private selskap, vil spille en avgjørende rolle i etterkrigs-rekonstruksjonen av Ukraina. Vi vil definitivt trenge et internasjonalt rekonstruksjonsprogram, en Marshall-plan for Ukraina,» sa Akhmetov ifølge Reuters.