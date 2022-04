Putin mener sanksjonene mot Russland har mislyktes

I et videomøte med Russlands ledere mandag, sa Putin at vestlige land «forventet å raskt ødelegge den økonomiske situasjonen, fremprovosere panikk i markedene, kollaps av banksystemet og massekonkurser i landet».

– Strategien for den økonomiske blitskrigen har mislyktes, sa den russiske presidenten.

Putin hevdet i stedet at sanksjonene har ført til forverring av økonomien i Vesten, med eskalerende inflasjon og fall i levestandarden.

Den russiske presidenten erkjente samtidig en kraftig økning i forbrukerprisene i Russland, men hevder «landet har motstått det enestående presset».

Putin pekte på at rubelen har styrket seg, og at landet har registrert et historisk høyt handelsoverskudd på 58 milliarder dollar i årets første kvartal.

NTB