USA gir Ukraina 500 millioner dollar i økonomisk hjelp

Pengene skal også sikre at landets innbyggere fortsatt får tilgang til velferdstjenester.

Støtten tilsvarer 4,4 milliarder kroner og ble kunngjort av finansminister Janet Yellen torsdag, få timer etter at president Joe Biden varslet en ny militær støttepakke til Ukraina på 800 millioner dollar (7 milliarder kroner).

– Det haster å dekke Ukrainas behov, og vi planlegger å gi denne direkte hjelpen til Ukraina så fort som mulig for at den skal bli brukt til de mest påtrengende behovene, sier Yellen.

Hun erkjenner at dette bare er begynnelsen av hva Ukraina vil trenge til gjenoppbyggingen, men lover at hun vil jobbe for at både USA og andre land gir mer.

Også i mars kunngjorde USA en økonomisk støttepakke på 500 millioner dollar til Ukraina.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal, som var i Washington torsdag, har uttalt at regjeringen trenger 5 milliarder dollar per måned for at staten skal kunne fungere.

NTB