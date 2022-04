– Dessverre har Russland avvist forslaget om å etablere en påskevåpenhvile. Dette viser veldig godt hvordan lederne av den staten behandler den kristne troen, en av de mest gledelige og viktige høytider, sa Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Men vi holder på håpet. Håpet om fred, håpet om at livet vil overvinne døden, sa han videre.

Pave Frans og FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som har tatt til orde for en våpenhvile i Ukraina i forbindelse med høytida.

Ortodokse kristne innleder påskefeiringa 24. april i år. De er den største religiøse gruppa i både Ukraina og Russland.

Avviser Mariupols fall

Samtidig avviser Ukrainas president russiske påstander om at den strategisk viktige havnebyen Mariupol har falt.

Byen har vært beleiret i snart to måneder, og torsdag kunngjorde Russlands president Vladimir Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV at kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede.

Videre gratulerte han Sjoigu og sa at han trakk ordren om å storme stålverket Azovstal i byen, der de gjenværende ukrainske styrkene og angivelig også hundrevis av sivile, har forskanset seg.

Planen nå er å forsegle verket «slik at ikke engang en flue kan ta seg inn eller ut», ifølge Putin. Videre ba han nok en gang dem inne i verket, om å legge ned våpnene og overgi seg om de vil slippe unna med livet i behold.

Mariupol, som ligger sør i Ukraina ved Azovhavet, er strategisk viktig for å skape en landforbindelse mellom den annekterte Krim-halvøya og de russiskstøttede utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

Byen fortsetter å stå imot russerne, hevdet Zelenskyj i sin faste videotale torsdag kveld.

– Trass i hva okkupantene sier om dem, sa presidenten. Tidligere sa han at byen ikke var helt fortapt.

(NTB)