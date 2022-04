Misfornøyde venstrevelgere sitter med jokeren i fransk valg

Det er blitt beskrevet som valget mellom to onder, av politikere både på venstresida, i de tradisjonelle partiene og i bevegelsen til Jean-Luc Mélenchon.

Han manglet bare 420.000 stemmer i første valgrunde for å slå Le Pen og ta seg til den avgjørende duellen mot nåværende president Macron i andre valgrunde. 22 prosent av velgerne ga sin stemme til ham.

Melenchon sa til sine velgere på valgnatten at ikke én eneste stemme burde gå til Le Pen, som er nærmere presidentkontoret enn noen gang før. Men for mange av hans støttespillere sitter det langt inne å gå til valgurnene for å stemme på Macron.

– Søvnløse netter

Presidenten, som ofte er blitt omtalt som en sentrumspolitiker, vant første valgrunde og leder på målingene før den avgjørende runden søndag.

Det er som å velge mellom pest eller kolera, sier flere venstrevelgere.

– Det er forferdelig. Nok til å få deg til å gråte. Jeg har hatt mange søvnløse netter med tårer fordi jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, sier Clek Desentredeux, en homofil kunstner som stemte på Melenchon i første valgrunde.

Paris-kunstneren Vincent Aïtzegagh har bestemt seg for at han ikke skal stemme på noen for første gang i livet. 65-åringen har tenkt å flykte fra Paris i helga.

– Jeg flykter fordi dette stinker, sier Aïtzegagh.

Skjebnevalg

Hvordan de mange som stemte på Melenchon i første valgrunde, velger å stemme søndag, vil langt på vei kunne avgjøre valget. Det blir omtalt som et skjebnevalg for Frankrike og landets rolle i Europa. Le Pen er EU-kritisk, anklages for å lefle med høyreekstremisme og ble klistret til Vladimir Putin av Macron da de to møttes til TV-debatt.

Mange – særlig i Le Pens leir – trekker fram at det er likhetstrekk mellom velgergruppene til venstresidehelten Mélenchon og Le Pen. Misnøyen med Macrons økonomiske liberalisme og globalisme er stor på venstresida.