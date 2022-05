EU og India oppretter felles handels- og teknologiråd

Det kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen under et besøk i New Delhi mandag.

Hun er den siste i rekken av vestlige politikere som besøker landet for å forsøke å påvirke indiske myndigheter til å trekke seg unna Russland i forbindelse med Ukraina-krigen. India har bedt om en slutt på volden, men har ikke fordømt Russland, som forsyner landet med flesteparten av sine våpen.

Det nye handels- og teknologirådet skal fungere som en «strategisk samhandlingsmekanisme som vil tillate partnerne å håndtere utfordringer innen handel, teknologi og sikkerhet, og dermed utvide samarbeidet på disse områdene,» heter det i en uttalelse fra kommisjonen og India.

Samtalene om en frihandelsavtale mellom EU og India strandet i 2013 på grunn av uenigheter om patentbeskyttelse og tollreduksjoner, men partene ble enige om å gjenoppta forhandlingene i mai 2021. EU er Indias tredje største handelspartner.

NTB