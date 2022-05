Putin til Guterres: Håper på forhandlingsløsning

Tirsdag møtte Guterres Vladimir Putin i Moskva.

– Til tross for at militæroperasjonen fortsatt pågår, håper vi fortsatt det er mulig å bli enige langs det diplomatiske sportet. Vi forhandler, vi avviser ikke samtalene, sa Vladimir Putin da han tirsdag.

Ved det etter hvert velkjente langbordet i Kreml sa Putin at anklagene om russiske grusomheter i Butsja hadde sporet av samtalene.

– Det var en provokasjon i Butsja, men den russiske hæren hadde ikke noe med den å gjøre. Vi vet hvem som forberedte denne provokasjonen og hvordan og hvem som jobbet med den, sa den russiske presidenten.

Skyldte på «antistatlig kupp»

Putin sa også at han var kjent med Guterres' «bekymringer for Russlands militæroperasjon» og var innstilt på å diskutere den. samtidig la han skylden for situasjonen på et «antistatlig kupp» som avsatte Ukrainas russiskvennlige president i 2014.

Ifølge den russiske presidenten er det fortsatt flere saker som må på plass før han kan treffe sin ukrainske motpart, Volodymyr Zelenskyj. Likevel bedyrer Putin at han håpet på et positivt resultat fra forhandlingene.

I møtet beskrev Putin situasjonen i Mariupol som «tragisk» og «komplisert». Han hevdet også at militæroperasjonen i den beleirede byen er over. Putin gjentok også den russiske påstanden om at ukrainske styrker gjemmer seg bak sivile inne på stålverket Azovstal.

– En krise i krisen

Tidligere på dagen antydet Guterres at FN kunne gripe inn for å redde liv i Mariupol. Han beskrev situasjonen i byen som «en krise i krisen».

– President Putin var i prinsippet enige om å la FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen være involvert i evakueringen av sivile fra Azovstal, sier Guterres' talsmann etter møtet.

FN-sjefen gjentok også sin bønn om samarbeid for å åpne korridorer for nødhjelp og evakuering av sivile. Det samme temaet ble tatt opp da han møtte utenriksminister Sergej Lavrov tidligere på dagen.

På en felles pressekonferanse etter møtet forsikret Lavrov at Russland er villig til å være med på et slikt samarbeid.

Kritikk fra Zelenskyj



Guterres fikk nylig hard kritikk fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som mente FN-sjefen burde ha besøkt Kyiv først.

– Han burde ha sett grusomhetene i Ukraina før han dro til Moskva for å stille spørsmål der, sa Zelenskyj i helgen.

Etter planen skal de to møtes torsdag. Da ventes den ukrainske presidenten å gjenta kravet om å kaste ut Russland fra FNs sikkerhetsråd. Landet er ett av de fem faste medlemmene og har vetorett i rådet.

NTB