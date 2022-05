Russland kutter gassen til Bulgaria

– Bulgargaz fikk i dag varsel om at leveransene av naturgass fra Gazprom stanser 27. april, opplyser næringsdepartementet i Bulgaria tirsdag.

Fra bulgarsk side er alle forpliktelser oppfylt. Alle betalinger er gjort i tide og i tråd med den gjeldende kontrakten, heter det videre.

Bulgaria er svært avhengig av russisk gass.

Opplysningene om at gassleveransene stanser kommer kort tid etter at det ble kjent at Polen ikke lenger vil få russisk gass. Også den russiske eksporten til Polen opphører onsdag.

NTB