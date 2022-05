Lavrov advarer Vesten mot å sende våpen til Ukraina

– Dersom USA og Nato virkelig er interessert i å løse Ukraina-krisen, så bør de først og fremst slutte å forsyne regimet i Kyiv med våpen og ammunisjon, sier Lavrov i et intervju med det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Den russiske utenriksministeren hevder at Russlands «spesialoperasjoner» går helt etter planen i Ukraina, og han sier også at Moskva er i stand til å justere økonomien for å kunne møte eventuelle «fiendtlige tiltak» fra Vestens side.

Russland vil ifølge Lavrov ta gradvis farvel med amerikanske dollar og bli mindre avhengige av import, og vil også satse mer på teknologisk uavhengighet, sier han.

(NTB)