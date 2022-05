Ukraina ber Kina om sikkerhetsgaranti

Vestlige land har gjentatte ganger bedt Kina fordømme Russlands invasjon, noe myndighetene i Beijing har vært uvillige til.

Nå ber ukrainske myndigheter ledelsen i Beijing om å komme på banen.

– Ukraina undersøker nå muligheten for å få sikkerhetsgarantier fra permanente medlemmer av FNs sikkerhetsråd, blant dem Kina og andre stormakter, sier utenriksminister Dmytro Kuleba til det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

– Vi foreslår at Kina blir en av garantistene for Ukrainas sikkerhet, og dette er et tegn på vår respekt for Kina, sier han.

Kina lovet i 2013 å garantere for Ukrainas sikkerhet dersom landet ble invadert eller truet med kjernefysisk angrep, men har vært unnvikende etter den russiske invasjonen.

– Sikkerhetsgarantier har klare begrensninger, sa en talsmann for kinesisk UD konfrontert med dette i forrige måned.

(NTB)