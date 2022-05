Putin har satt Europa i en pengeknipe

Nylig ble energikrisen i Europa skrudd til enda et hakk da den russiske energigiganten Gazprom kunngjorde at EU-landene Polen og Bulgaria ikke lenger får russisk gass.

Russland er den største gasseksportøren til Europa og dekker rundt 40 prosent av EUs gassbehov.

Mandag møtes EUs energiministre til et ekstraordinært krisemøte for å diskutere gasskonflikten som nå har oppstått.

– Utpressing

Gazprom har begrunnet avgjørelsen om å stenge igjen gasskranen med at Polen og Bulgaria nekter å betale i rubler, slik Russlands president Vladimir Putin har krevd.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var raskt ute med å advare selskaper mot å bøye av for Putins valutakrav.

– Vi kommer ikke til å tillate at våre sanksjoner blir omgått. Tiden der energi kan bli brukt til å utpresse oss, er over, sa hun.

Samtidig gjorde hun det klart at betaling for gassleveranser i rubler er et brudd på EUs sanksjoner mot Russland, med mindre det står skrevet i kontrakten. Ifølge von der Leyen sier 97 prosent av EUs gasskontrakter at betalingen skal skje i euro eller dollar.

Full forvirring

Men blant EUs medlemsland hersker det forvirring rundt hva som egentlig er et brudd på sanksjonene som ble innført som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Flere land har bedt kommisjonen komme med en avklaring, blant dem Danmark, Finland, Hellas, Slovakia og Spania, melder Reuters.

I mellomtiden forbereder flere europeiske energiselskaper seg på å gå med på de russiske kravene, skriver Financial Times. Blant dem er tyske Uniper og østerrikske OMV, mens italienske Eni vurderer ulike alternativer.

Ungarn kunngjorde sent i april at landet vil betale for russisk olje og gass i rubler.