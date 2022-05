Pave Frans: – Ikke bli Putins altergutt

De religiøse lederne har en aktiv rolle i krigføringen mellom Ukraina og Russland.

Den ortodokse patriarken Kirill støtter Putin offentlig. Patriarken gikk fra i starten å be om fred, men gikk raskt over til å omtale motstanderne av krigen som onde krefter og be om samling bak Putin, melder AP News.

Hele 75 av russere og 60 prosent av ukrainere er ortodokse kristne. Likevel står de religiøse lederne på hver sin side av krigen og har forskjellige meninger.

KRITISK:

Paven har nylig avlyst et møte med Kirill og var tidlig i krigen på tråden til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, men prøver nå også å få kontakt med den russiske presidenten.

– Men Putin svarer ikke, sier paven i et intervju med den italienske avisa Corriere della Sera.

Paven retter kritikk mot sin kollega i ånden.

– Jeg snakket med Kirill i 40 minutter på Zoom. I de første 20 minuttene leste han opp alt som skulle rettferdiggjøre krigen for meg. Jeg hørte og sa til ham: Jeg forstår ingenting av dette. Min bror, vi er ikke statens predikanter, vi kan ikke bruke det politiske språket, bare språket til Jesus, sier paven.

– Han må passe seg for ikke å bli Putins altergutt.

I intervjuet sier paven også at han har fått høre fra Ungarns leder Viktor Orban, at Putin planlegger å avslutte krigen i Ukraina innen 9. mai. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.