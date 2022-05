Støre om Putins tale: – Klare eksempler på historieforfalskning

– Talen følger et mønster fra president Putin med ganske systematisk historieomskrivning. I dette tilfellet var det også ganske klare eksempler på forfalskning, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Russlands president holdt mandag en tale i Moskva under markeringen av den russiske seiersdagen for andre verdenskrig.

I talen sammenlignet blant annet han styrkene i Ukraina med de sovjetiske soldatene som kjempet mot Nazi-Tyskland under andre verdenskrig. Han hevdet også at Nato før Russland gikk til angrep på Ukraina i februar, hadde planer om å angripe Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014.

– Historien om et planlagt Nato-angrep på Krim faller på sin egen urimelighet, og hans begrunnelse for krigføringen er ikke sannferdig, sier Støre.

Han er mandag på besøk i Kirkenes der han blant annet snakker med næringslivet om virkningene av sanksjonene mot Russland.

– Dårlig planlagt krig

Det ble før Putins tale spekulert i om den russiske presidenten ville komme med en formell krigserklæring mot Ukraina. Til nå har Russland kun omtalt invasjonen av nabolandet som en «militær spesialoperasjon».

– Jeg tror vestlige analyser av hva som kan ventes av det russiske lederskapets politikk, har begrensninger fordi denne krigen har en start og en utvikling som har vært dårlig planlagt – om den har vært planlagt i det hele tatt, sier Støre.

Putin sto i sin tale fast på at det var riktig å invadere Ukraina.

Statsministeren mener det er åpenbart at Putin og den russiske ledelsen forventet at invasjonen ville bli en rask operasjon som skulle gi kontroll over Kyiv, og at de ville få folkelig oppslutning øst og sør i landet.

– Så har det vist seg å bli helt motsatt. Da er det sånn med krig at det er en plan for den umiddelbare starten, og deretter tar krigen sin egen vei, sier han.

Tror partene vil kjempe før samtaler

Under Putins tale kom det likevel ikke signaler om at Russland planlegger en umiddelbar opptrapping av krigen i Ukraina.

– Blir du beroliget av det?

– Vi tar det til etterretning. Det vi må gjøre, er å følge det som skjer på bakken i Ukraina. Det er en krig som blir mer brutal i form av store ødeleggelser fordi artilleri brukes fra begge sider. Så må vi gjenta at det er en krig som må stoppe, og det må bli kortere vei til et forhandlingsbord for å få en slutt.

– Hva venter du videre i Ukraina-krigen?

– Jeg tror begge parter vil kjempe for sine posisjoner i forkant av det som kan bli politiske samtaler. Fra vår side er det viktig å gjenta at Ukraina har rett i den forsvarskampen, og vi har rett og ansvar for å støtte en forsvarskamp, noe vi gjør med direkte støtte til Ukraina og ved å slutte oss til de europeiske sanksjonene.

