Sentralbanken på Sri Lanka: Uten en ny regjering kollapser økonomien innen to dager

– Dersom en regjering ikke er på plass innen to dager vil økonomien kollapse, og ingen vil kunne redde den, sier sentralbanksjef Nandalal Weerasinghe til journalister i hovedstaden Colombo.

Statsminister Mahinda Rajapaksa, som er presidentens bror, kunngjorde mandag at han gikk av. Myndighetene innførte samtidig unntakstilstand og innførte portforbud. Demonstranter krever at også presidenten går av.

Opptøyene på Sri Lanka startet mandag, og bakteppet for urolighetene er den verste økonomiske krisen i landet på flere tiår.

Myndighetene har onsdag satt i gang en politioffensiv for å stanse opptøyene og tillatt bruk av skarp ammunisjon for å stoppe demonstranter.

Militæret er satt inn for å hjelpe politiet, noe som har ført til anklager fra opposisjonsleder Sajith Premadasa om kuppforsøk.

Forsvarssjefen på Sri Lanka, Kamal Gunaratne, nekter for et de er i gang med et militærkupp.

– Militæret har ingen slike intensjoner. Når det oppstår en farlig situasjon i landet, gis det makt til militæret for å håndtere situasjonen, sier Gunaratne.

NTB