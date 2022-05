Storbritannia undertegnet sikkerhetsavtale med Sverige og Finland

– Fører denne avtalen til at vi er tryggere? Ja, er svaret på det. Den er viktig uavhengig av avgjørelsen vi tar, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson da hun under pressekonferansen fikk spørsmål om et eventuelt Nato-medlemskap.

– Se deg i speilet, Putin

Russland har advart om økt militær tilstedeværelse i områdene rundt Finland og Sverige dersom de to blir Nato-medlemmer. Dette minnet den svenske statsministeren om under pressekonferansen.

– Deklarasjonen vi undertegnet i dag innebærer at våre to land kan trappe opp partnerskapet og ta det til nivåer som savner sidestykke, sa Boris Johnson etter signeringen i Helsingfors. Finlands president Sauli Niinistö til høyre. NTB

Også Niinistö fikk spørsmål om hvorvidt et finsk Nato-medlemskap kan provosere Russland, men slo fast at den russiske invasjonen av Ukraina endret alt.

– De er villige til å angripe et naboland. Mitt svar er derfor at de har seg selv å takke for det som nå skjer. Se deg selv i speilet, sa Niinistö, med adresse til Russlands president Vladimir Putin.

Det ventes at Niinistö og statsminister Sanna Marin vil kunngjøre sine Nato-standpunkt torsdag morgen.

Forsvarskomiteen i den finske nasjonalforsamlingen har anbefalt Nato-medlemskap som det beste alternativet for Finlands sikkerhet.

Øker faren for krig

Svensk Nato-medlemskap øker faren for krig, mener en av verdens eldste fredsorganisasjoner, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF).

– Jeg tror ikke det er klokt i det hele tatt, sier Gabriella Irsten i SFSF til Sky News.

Nato-medlemskap vil bety slutten på Sveriges historiske rolle som pådriver for fred og avvæpning i verden, mener Irsten.

– Vi mener at Nato-medlemskap er å gå for langt, sier hun.

– Vi forbereder oss nå på krig og forsøker ikke å hindre det, sier Irsten.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ble dannet i 1883, og grunnleggeren Klas Pontus Arnoldsson ble i 1908 belønnet med Nobels fredspris.

NTB