På et hasteinnkalt møte i det såkalte politbyrået torsdag erklærte president Kim Jong-Un det første coronatilfellet i Nord-Korea. Få helseeksperter tror på at landet har holdt viruset ute siden tidlig 2020, og spørsmålet som blir stilt er ifølge Bloomberg hvorfor denne erklæringen kommer nå.

NK News har på Twitter delt bilder som viser Kim med ansiktsmaske, og presidenten har nå beordret nedstengning av alle landets byer.

Et coronautbrudd i hovedstaden Pyongyang, der rundt én av ti nord-koreanere bor, vil ramme eliten av regimet som er relativt godt informert om hva som skjer i verden. Nedstengningen av byen har allerede utløst panikkhandling i butikker og lange køer til offentlig transport, melder nyhetstjenesten, som siterer kilder «på bakken.»

– For alvorlig til å skjule

Øverstkommanderende for US Forces Korea uttalte ifølge Bloomberg så tidlig som i juli 2020 at viruset nesten helt sikkert hadde kommet til landet, i kjølvannet av at både Kina og Russland hadde meldt om utbrudd nær grensen til Nord-Korea.

Seniorforsker Ankit Panda i atompolitikkprogrammet hos tankesmien Carnegie Endowment for International Peace, hevder i et Twitter-innlegg at Kims erklæring kommer nå fordi situasjonen er for alvorlig til å skjule – og at presidenten må fremstå som at han responderer raskt.

I interpret this as likely indicating that things are already bad enough that it would not be plausible to continue with their zero-Covid claims (i.e., no longer possible to act like they have things under control). — Ankit Panda (@nktpnd) May 12, 2022

Kim har ifølge nyhetsbyrået grunn til å frykte at coronasmitten kan være ødeleggende for Nord-Korea. Landet har så langt nektet å motta vaksiner utenfra, noe som gjør deres 26 millioner innbyggerne sårbare for selv milde tilfeller i en nasjon med et allerede sårbart helsevesen og et høyt antall underernærte.

Bare Turkmenistan igjen

Talsmann Zhao Lijian for Kinas utenriksdepartement uttalte torsdag at Beijing kan hjelpe Nord-Korea i kampen mot viruset, men det er uklart om dette gjelder vaksiner. Det sør-koreanske nyhetsbyrået Newsis melder at Sør-Korea skal være villig til å yte humanitær hjelp til sin nabo i nord.

Torsdagens erklæring fra Nord-Korea kommer etter at 520 millioner coronatilfeller har blitt meldt inn globalt. Turkmenistan er nå det eneste landet i verden som ennå hevder å ha null smitte.