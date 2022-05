Presidenten i De forente arabiske emirater er død

Dødsfallet ble gjort kjent av statlige medier fredag.

Landets myndigheter har kunngjort en 40-dagers sørgetid og tre dagers stans av arbeidet i alle departementer og privat sektor fra fredag, samt at det skal flagges på halv stang.

Ingen var fredag blitt umiddelbart utpekt som etterfølger etter presidentens død.

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan var president for de syv emiratene som utgjør landet og emir av Abu Dhabi, der hovedstaden ligger.

Presidenten, som var født i 1948, overtok som president i 2004 etter at hans far Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahayan døde. Han fikk i 2014 et slag og var lite til stede i offentligheten etter det.

Brødrene og spesielt lillebroren, kronprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan, har vært fungerende president og stedfortreder for emiren i Abu Dhabi.

De forente arabiske emirater ble dannet i 1971 og består av Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah og Umm al-Qaiwain. Føderasjonen ble opprettet i 1971 da Storbritannia oppga protektoratet landet hadde hatt over området.

