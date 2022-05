Å innlemme Sverige og Finland i alliansen vil være en feil, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan fredag.

Han hevdet at skandinaviske land støtter militante kurdere, og andre grupper som Tyrkia ser på som terrorister.

– Skandinavia er som gjestehus for terrororganisasjoner, sa Erdogan til journalister i Istanbul fredag. Han viste blant annet til den væpnede kurdiske organisasjonen PKK.

– Overraskende

Uttalelsen kom samme dag som en svensk Nato-analyse konkluderte med at svensk medlemskap i Nato vil ha konfliktdempende effekt i hele Nord-Europa.

En rekke andre Nato-land har uttrykt stor støtte til svensk og finsk medlemskap. I Finland har både president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin sagt at en finsk Nato-søknad bør sendes raskt.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre sier han ikke var forberedt på at Erdogan ville si nei til Sverige og Finland i Nato.

– Det er første gang jeg har hørt om dette, sier Støre til NTB.

– Det kommer overraskende på meg. Jeg opplever at de samtalene som har vært i Nato til nå, har gitt uttrykk for at Sverige og Finland – som er nære partnere av Nato – har alle kvalifikasjoner til å bli medlemmer. Og det er Norges holdning, sier han.

– Forhandlingsutspill

Erdogan sa også at det var et feilskjær å gi grønt lys for Nato-medlemskap til Hellas i 1952. Han anklaget Hellas for å bruke alliansen mot Tyrkia.

– Tyrkia vil ikke gjenta en slik tabbe, sa han.

Tyrkia-kjenner Einar Wigen, som er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO, mener Erdogan åpenbart ønsker å oppnå noe med sine uttalelser.

– Min første tolkning av dette er at det er et forhandlingsutspill. Det er åpenbart at Tyrkia ønsker seg noe. Men hva de vil ha, hvordan de skal få det og om de eventuelt får det, er det litt tidlig å si. Men jeg ville tenkt at dette har man alle muligheter for å løse, sier Wigen.

Han tror definitivt at Tyrkia kan være villige til å sette ned foten mot svensk og finsk Nato-medlemskap. Alle de 30 eksisterende Nato-landene må godkjenne nye medlemmer.

– Hvis Tyrkia ikke får det de vil ha, hvis de ikke føler de får nok ut av å godta at de blir medlemmer, kan de definitivt finne på å sette en stopper for det, sier Wigen.

Stoltenberg lovet rask prosess

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere lovet rask en Nato-prosess for Finland dersom de søker medlemskap.

– Dersom Finland bestemmer seg for å søke, blir de ønsket varmt velkommen i Nato, og søknadsprosessen vil skje raskt og smidig, sa Stoltenberg i en uttalelse torsdag.

Også i USA er det uttrykt sterk støtte, og amerikanske senatorer har lovet rask behandling av en eventuell svensk og finsk Nato-søknad.

