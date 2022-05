Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte torsdag at Russlands strategiske tap i krigen «allerede er åpenbart», men at Kreml «helt enkelt mangler motet til å innrømme det.»

Uttalelsene har fått Jeffrey Sachs til å reagere. I et intervju med CNBC bemerker den tidligere økonomiske rådgiveren for Sovjetunionen USAs tilsynelatende tro på at Russland kan beseires militært, og at Vesten støtter Ukraina i deres forsøk på å drive Russland ut.

– Med dette synet besluttet Ukraina ikke å fortsette forhandlinger som var i gang, selv om de i slutten av mars var i fremgang. Istedenfor har Ukraina endret retorikk, og sier at deres mål nå er å beseire Russland, sier han.

– En tapt mulighet til å finne en utvei

Sachs understreker at Russland med sine over 1.000 aktive atomstridshoder har «betraktelig ildkraft», og at alt snakk om å beseire landet er hensynsløst.

ADVARER USA: Tidligere Sovjet-rådgiver Jeffrey Sachs, nå professor på Columbia University. Foto: Bloomberg

– Hva det betyr er en eskalering av krigen, en eskalering av globale farer, en eskalering av den økonomiske spliden og en tapt mulighet til å finne en utvei fra konflikten som allerede var i ferd med å ta form, fortsetter mannen som i dag er økonomiprofessor på Columbia University.

– Jeg har levd gjennom tiår med hensynsløs amerikansk utenrikspolitikk, og jeg er redd vi er der igjen. Dette er ikke for å unnskylde Russlands invasjon, legger han til overfor kanalen.

– NATO/Russland ut på en knivsegg

FNs generalsekretær Antonio Guterres uttalte tidligere denne uken at han ikke ser for seg en gjenopptakelse av fredsforhandlinger i umiddelbar fremtid.

Sachs hevder overfor CNBC at Finlands potensielle NATO-medlemskap gjør det vanskelig å komme i mål med forhandlinger, og bringer forholdet mellom NATO og Russland «ut på en knivsegg.»

– Jeg mener at faren er veldig høy, at vi ser mye naivitet akkurat nå og at Ukraina er med på det. Vi kan få se mye ødeleggelse, tap av liv og enorm fare for hele verden – også i form av økonomiske smitteeffekter, sier professoren.