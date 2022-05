Ifølge en offisiell uttalelse fra Kreml sa Putin til sin finske kollega at det ikke er noen militær trussel mot Finland.

Det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti skriver også at de to presidentene diskuterte fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina. Putin uttalte at forhandlingene i praksis er lagt på is, angivelig fordi Kyiv ikke er interessert i konstruktiv dialog.

De to presidentene snakket sammen på telefon lørdag, og Niinistö fortalte Putin at Finland har tenkt å søke Nato-medlemskap i løpet av få dager.

(NTB)