Talsperson for Erdogan: Tyrkia vil ikke stenge døren for Sverige og Finland i Nato

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sier Ibrahim Kalin, talsperson for president Recep Tayyip Erdogan, ifølge New York Times.

Han sikter da til at Erdogan fredag sa at Tyrkia ikke ser positivt på at Finland og Sverige trolig skal bli medlemmer av Nato.

Terrorister

Erdogan hevdet at skandinaviske land støtter militante kurdere og andre grupper som Tyrkia ser på som terrorister.

Erdogans uttalelser utløste frykt for at landet skulle sette foten ned dersom Sverige og Finland søker om medlemskap. Alle de 30 landene som nå er medlemmer i Nato, må godkjenne en eventuell søknad for at landene skal innlemmes.

Kalin sa videre at Tyrkia ønsker å sørge for en prosess der alle sikkerhetsbehovene til alle Natos medlemsland blir ivaretatt.

Avviser

Det er spesielt det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som ser ut til å stå i sentrum for Tyrkias bekymringer. PKK står på Tyrkias terrorliste, og på EUs og USAs tilsvarende lister – og på Sveriges.

– Men de oppfører seg ikke som om de står på listen. Det er problemet, sier Kalin.

På spørsmål om Tyrkia faktisk vil blokkere de ventede søknadene om medlemskap, svarte Kalin avvisende.

– Det er en prosess, sa han.

Sverige og Finlands utenriksministre skal etter planen ha samtaler med Tyrkias utenriksminister på et uformelt utenriksministermøte i Nato i helgen.

(NTB)