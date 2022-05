Erdogan vil si nei til Nato-medlemsskap for Sverige og Finland

Saken oppdateres

Den tyrkiske presidenten var også fredag ute og varslet at han ikke ville gi grønt lys for de nordiske landenes søknader om Nato-medlemskap. Manglende tyrkisk tilslutning innebærer at de ikke vil kunne bli medlem av forsvarsalliansen.

– Å innlemme dem i alliansen vil være en feil, sa den tyrkiske presidenten fredag.

Erdogan beskylder landene Sverige og Finland for ikke å ta et klart standpunkt mot det Tyrkia anser som terrorisme – med særlig henvisning til kurdiske grupper og personer som Erdogans regime mener kan knyttes til kuppforsøket i 2016.

NTB