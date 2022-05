I flere måneder skal det ha vært en inter diskusjon innad i Det hvite hus vedrørende de kinesiske sanksjonene. Biden-administrasjonen har fulgt opp sanksjonene som daværende president Trump innførte.

VIL KUTTE: Finansminister og tidligere sentralbanksjef Janet Yellen ønsker å lempe på de kinesiske tollsatsene for å få dempet inflasjonen. Foto: Bloomberg

Finansminister Janet Yellen er blant dem som ønsker å kutte mange av tollsatsene. Mens USAs handelsrepresentant Katherine Tai ønsker å vente for å få en bredere handelsstrategi for å beskytte amerikanske jobber og som adresserer Kinas oppførsel i globale markeder, skriver Reuters.

I tillegg til Tai er også fagforeninger, som er sterke støttespillere for Biden, imot å skulle lempe på sanksjonene på det nåværende tidspunktet. Ifølge Reuters skal Biden personlig ha forsikret ulike fagforeningsledere om at de vil bli involvert i enhver beslutning.

Plagsom inflasjon

Dette kommer samtidig som at USA sliter med den verste inflasjonen på flere tiår, og å

STRATEGISK: USAs handelsrepresentant Katherine Tai ønsker en bred handelsstrategi mot Kina. Foto: Bloomberg

redusere tollavgiftene blir sett på som en mulighet for myndighetene til å redusere kostnadene. Yellen skal også ha sagt at tollkutt er verdt å vurdere for å få deres ønskede effekter med å dempe inflasjonen.

The Peterson Institute for International Economics konkluderte med at reduksjon av kinesiske tollsatser kunne kutte inflasjonen med så mye som 1,3 prosentpoeng. En konklusjon som handelstsar Tai stilte seg undrende til og lurt på om dette «noe mellom fiksjon og en interessant akademisk øvelse».

Ifølge Reuters startet Biden-administrasjonen i april en gjennomgang av sanksjonene mot Kina som ble innført av Trump i 2018 og 2019. Det er ventet at gjennomgangen vil ta flere måneder, og at noen endelig beslutning ikke vil komme før etter sommeren.