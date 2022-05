Biden kaller Ukraina-krigen «en mørk tid»

Presidenten mener man må se på krigen som et globalt problem, heller enn bare et europeisk et.

– Vi jobber oss gjennom en mørk tid i vår felles historie. Russlands brutale og uprovoserte krig mot Ukraina har skapt en humanitær katastrofe. Verden må håndtere det og det gjør vi, sa Biden i møte med Australias, Indias og Japans ledere tirsdag.

Kommentarene til USAs president var trolig rettet mot Indias statsminister Narendra Modi, som ikke har innført sanksjoner mot Russland eller overhodet fordømt invasjonen. Biden har lenge prøvd å få Modi til å ta en hardere tone overfor Russland.

Flere asiatiske land har også sett på invasjonen som en mulighet for å vise en sterk respons som også avskrekker Kina fra å prøve å innta omstridt territorium gjennom militærmakt.

– Vi kan ikke la det samme skje i Stillehavsregionen, sa Japans statsminister Fumio Kishida.

NTB