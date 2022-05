Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj tapte ankesak

Det skriver blant andre nyhetsbyrået Interfax.

Navalnyj mener dommen for underslag og forakt for retten som han fikk i mars er politisk motivert.

Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år i en fangeleir nordøst for Moskva, for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dersom anken avvises vil den nye dommen erstatte den gamle. Han vil da ha åtte år igjen av dommen, og dessuten overføres til en mye strengere fangeleir med langt strengere vilkår, deriblant færre besøk.

Bruddene på meldeplikten skyldtes at han var forgiftet og lå i koma på et sykehus i Tyskland i 2020. Navalnyj mener selv det var den russiske sikkerhetstjenesten som forgiftet ham. Dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Putin-kritikeren benyttet anledningen under rettsmøtet til å kritisere Russlands invasjon av Ukraina.

– Det er en dum krig som er startet av Putin. Denne krigen er bygd på løgner, sa han på videolink fra fangeleiren.

Navalnyj sa at «en gærning har satt klørne i Ukraina, og vet ikke hva han vil gjøre med det,» og kaller Putin «en vanvittig tyv.»

Under et kort rettsmøte 17. mai ba Navalnyj om at saken skulle utsettes med en uke, slik at han kan møte familien før han eventuelt overføres til ny leir.

NTB