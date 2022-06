EU vil gjøre brudd på sanksjoner straffbart

– Vi skal sikre at personer eller selskaper som bryter sanksjonene, holdes ansvarlig. Det er en kriminell handling og skal behandles som det over hele EU, sier EUs justiskommissær Didier Reynders.

Kommisjonen kommer med to forslag – at brudd på sanksjoner legges til listen over straffbare handlinger i EU, og at man skal kunne konfiskere inntekt som stammer fra slike brudd.

Eksempelvis kan man da straffe oligarker som selger varer til Russland til tross for sanksjonene som følge av krigen i Ukraina.

EU-kommisjonen ønsker å sikre en standard for hvordan slike saker skal behandles på tvers av EU-landene. Håpet er at det skal bli enklere å etterforske og straffe personer og selskap som bryter reglene.

– På nåværende tidspunkt er det ulike definisjoner av hva som utgjør en straffbar handling. Brudd på sanksjoner kan derfor fortsatt gjøres uten straff, sier Reynders.

– Vi må stenge smutthullene og gi myndighetene de rette verktøyene for å straffeforfølge brudd på sanksjonene, sier han.

(NTB)