Bankgiganter kutter vekstprognosen for kinesisk økonomi

Investeringsbankene UBS og JPMorgan Chase har igjen kuttet sine prognoser for den økonomiske veksten for Kina, ifølge CNBC.

Bankenes estimater er på under 4 prosent, noe som er under det offisielle målet på rundt 5,5 prosent vekst for 2022.

Meglerhusenes prognose for BPN i Kina:

UBS kuttet prognosen til 3 prosent, ned fra 4,2 prosent tidligere.

JPMorgan kuttet prognosen til 3,7 prosent, ned fra 4,3 prosent.

Dette er tredje gangen investeringsbankene kutter i prognosene.

«De langvarige restriksjonene og mangelen på en exit-strategi fra den nåværende corona-politikken vil sannsynligvis svekke bedriftens og forbrukernes tillit.» heter det i rapporten.

Kina var den eneste store økonomien som hadde økonomisk vekst i 2020. Landets BNP var på 2,2 prosent, ettersom at landet var i stand til å gjenoppta produksjonen raskt, samtidig som store deler av verden forble under lockdown.

Årets coronautbrudd stammer imidlertid fra den mer smittsomme omicron-varianten. Mange land har gått over til en «leve med corona»-strategi. Beijing har derimot opprettholdt en langt strengere «null-corona-politikk», med frykt for å overvelde det offentlige helsevesenet.