Shanghai vil gjenåpne skoler i juni

Aktiviteten i den kinesiske storbyen har nesten stanset helt opp mens Kina har jobbet med å håndtere det verste koronautbruddet siden pandemien startet for to og et halvt år siden.

Smittetallene er blitt lavere, og det er allerede lettet på noen restriksjoner, men de fleste av byens 25 millioner innbyggere får ikke gå ut i mer enn høyst et par timer om dagen. I flere uker kunne de ikke forlate hjemmet i det hele tatt.

Klasseromsundervisningen starter igjen 6. juni for elever i de to siste årene på videregående, som må forberede seg på opptaksprøvene for å komme inn på universiteter og høyskoler, sier Yang Zhenfeng i byens utdanningsmyndighet på en pressekonferanse. Uken etter åpnes det for avgangselever på ungdomsskolen, mens alle andre må fortsette med nettundervisning.

– Vi skal sikre at alle elever testes hver dag og får resultatet fra PCR-testene neste morgen, sier Yang.

Kina har holdt seg til en streng nullsmittepolitikk med rutinemessig testing, reiserestriksjoner og omfattende nedstenging selv ved små utbrudd. Denne strategien har blitt satt på prøve av omikronvarianten av koronaviruset.

NTB