Boris Johnsons regjering vil innføre en såkalt «uventet skatt» på fortjenesten til olje- og gasselskaper. Skatten skal bidra til å finansiere minst 5 milliarder pund, som utgjør 60 milliarder norske kroner i en større hjelpepakke, ifølge Bloomberg.

Skatten skal være «midlertidig» og «målrettet» og blir en del av en britisk hjelpepakke verdt 180 milliarder kroner som skal hjelpe briter som står overfor økonomiske problemer, sa finanskansler Rishi Sunak torsdag.



Oljegigantene BP og Shell er blant dem som har fått kraftig økte inntekter på grunn av høye olje- og gasspriser og som nå må belage seg på å betale mer i skatt, ifølge NTB.

Behovet for støtte til levekostnader ble enda større denne uken da det ble annonsert at briter står overfor nok en kraftig økning i strøm- og gassregninger. Energipristaket skal stige til rekordhøye 2800 pund i oktober, noe som er en økning på 42 prosent for gjennomsnittsbriten. Økningen anslås å sende 12 millioner husstander ut i såkalt energifattigdom, som vil si at en husstand ikke har råd til å varme opp bostedet sitt tilstrekkelig.

Storbritannia er på vei til å bli et av de hardest rammede landene av skyhøy inflasjon og svak økonomisk vekst, med priser som forventes å stige med 13 prosent i løpet av 2022.