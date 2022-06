Japan åpner for masseturisme, men bare for gruppereiser

Varselet om gjenåpningen kommer etter at regjeringen sist uke åpnet for å teste innreise for små grupper fra USA, Australia, Thailand og Singapore allerede i mai.

I juni utvides listen til å omfatte flere land og regioner der koronasituasjonen ansees som forholdsvis stabil, opplyser myndighetene. Blant landene det nå åpnes for innreise fra, er Storbritannia, Spania, Canada, Saudi-Arabia og Malaysia.

Sju flyplasser skal være åpne for innreise, to flere enn i dag. Alle som kommer til landet, må teste negativt før innreise og bli testet igjen ved ankomst. Trippelvaksinerte reisende fra enkelte land kan slippe den siste testen. De slipper også tre dager i karantene, som ellers er obligatorisk.

Under det meste av pandemien har Japan vært stengt for turisme, og kun landets egne borgere og personer med permanent opphold har kunnet reise inn. I perioder har også den sistnevnte gruppen vært utestengt.

NTB