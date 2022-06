Ukraina: Russland har lagt ut miner i Svartehavet

Ukrainerne sier flere av minene har slitt seg i stormer og dermed driver uten kontroll, melder BBC. Den britiske kringkasteren sier de ikke har kunnet bekrefte de ukrainske påstandene.

– Russland har skapt en matkrise i verden ved å sperre havner, sier en talsmann for Odesas militærledelse. Serhij Bratsjuk beskylder samtidig russerne for å legge skylden for matkrisen på Ukraina.

Ukrainas havner langs Svartehavet har vært blokkert siden Russland gikk til full krig mot Ukraina 24. februar. Det har satt en stopp for eksporten av korn, og eksperter og tjenestemenn sier 20 millioner tonn korn ikke lar seg føre ut av landet.

FN sier enkelte land kan oppleve langvarig hungersnød dersom korneksporten fra Ukraina ikke kommer tilbake til samme nivå som før krigen. Russland har tilbudt seg å åpne en korridor for mateksport via Svartehavet, men krever lettelse i de vestlige sanksjonene i bytte.