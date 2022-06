Shanghai og Hongkong letter på testkrav

Aktiviteten i den kinesiske storbyen Shanghai har nesten stanset helt opp mens Kina har jobbet med å håndtere det verste koronautbruddet siden pandemien startet for to og et halvt år siden.

Med fallende smittetall i Shanghai vil byen nå løsne opp på testkravene for innbyggere som beveger seg i på offentlige steder i et forsøk på å gjenopprette en mer normal hverdag for byens 25 millioner innbyggere som har blitt rammet av den to måneder lange nedstigningen.

Ifølge Bloomberg vil det fra 1. juni kreves en negativ covid-test tatt i løpet av de siste 72 timene før man beveger seg ut på offentlige steder eller bruker kollektiv transport. Det forrige kravet var at testen ikke kunne være eldre enn 48 timer.

Folk som skal reise til og fra Shanghai må fortsatt fremvise PCR-test som ikke kan være eldre enn 48 timer, i tillegg til å ha med seg en negativ hurtigtest som er tatt i løpet av de siste 24 timene.

Letter innreisekrav

Hongkong vil lette på testkravene for innreisende.

Reisende til Hongkong må fortsatt kunne fremvise en negativ PCR-test tatt i løpet av de siste 48 timene, men man trenger ikke lenger å fremvise lab-akkreditering, ifølge Bloomberg.

Hongkong dropper også kravet om at passasjerer i transit må ha gyldig PCR-test. Endringene er i effekt fra 1. juni.