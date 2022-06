Ursula tror ikke på oljeenighet

Stats- og regjeringssjefer fra EUs 27 medlemsland er mandag og tirsdag samlet til toppmøte i Brussel. Flere saker står på agendaen, men det er den uløste oljekonflikten med Ungarn som stjeler all oppmerksomhet.

Von der Leyen: – Lave forventninger

Én måned er gått siden EU-kommisjonen la fram sitt forslag til en sjette sanksjonspakke mot Russland, som blant annet omfatter et forbud mot import av russisk olje.

EU-landet Ungarn har konsekvent motsatt seg en slik oljeembargo, og den sjette sanksjonspakken har dermed latt vente på seg.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tror ikke det vil komme en enighet i denne omgang.

– Jeg har lave forventninger til at dette vil bli løst i løpet av de neste 48 timene, men jeg er sikker på at det vil finnes en mulighet senere, sa von der Leyen da hun ankom toppmøtet mandag ettermiddag.

Borrell: – Trygg på enighet

Ifølge von der Leyen pågår det fortsatt diskusjoner om råolje fraktet via rørledninger.

I et utkast til konklusjoner fra møtet lest av nyhetsbyrået TT, heter det at den nye sanksjonspakken mot Russland vil omfatte både råolje og petroleumsprodukter, men at det vil bli gjort et midlertidig unntak for leveranser via rørledning.

Ungarn har krevd milliardstøtte for å oppgradere et raffineri og en rørledning til Kroatia for å gå med på en oljeembargo. Ungarerne vil også ha unntak for importforbudet i minst fire år. Tsjekkia og Slovakia har også sterke motforestillinger mot en slik embargo.

Ifølge von der Leyen har både EU-kommisjonen og EU-rådet jobbet intenst de siste dagene med å finne løsninger på den varslede sanksjonspakken.

– Vi er ikke helt i mål enda, men prosessen har modnet, sier hun.

EUs utenrikssjef Josep Borrell er langt mer optimistisk på EU-landenes vegne.