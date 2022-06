Pakistan ber IMF om hjelp

Pakistans finansdepartement sa søndag at regjeringen har besluttet at finansminister Miftah Ismail vil be det internasjonale pengefondet (IMF) om nødlån for å møte landets forpliktelser, skriver Bloomberg.

Etter departementets beregninger trenger Pakistan 36 milliarder dollar – 338 milliarder kroner. En avtale med IMF vil også sikre finansiering fra andre kilder.

– Myndighetene i Pakistan er ikke i stand til å sikre finansiering fra det globale obligasjonsmarkedet eller fra kommersielle banker. Dette gjør det enda viktigere å sikre en avtale med IMF, sier finansminister Miftah Ismail i Pakistan, og fortsetter:

– Alle veier leder til IMF. Saudi Arabia og andre land er alle klare for å gi penger, men alle sier at vi må gå til IMF først.

Trenger hjelp

Pakistan har i utgangspunktet allerede en avtale med IMF fra 2019 på 6 milliarder dollar, men myndighetene hevder denne er «utdatert» grunnet pandemien og de finansielle forstyrrelsene som kom i etterkant.

– Avtalen ble laget før situasjonen i Afghanistan, Ukraina og før pandemien. I lys av dette, vil det være viktig for myndighetene i Pakistan at vi på et tidspunkt reforhandler med IMF, sier utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari til Financial Times.

Pakistan skal tilbakebetale over 21 milliarder dollar i utenlandsk gjeld innen det neste året. Det er også landet i Asia med nest raskest voksende inflasjon – over 13,3 prosent så langt i år.

Pakistan er avhengig av import av energi og andre varer som hvete. Utenriksministeren hevder at innbyggere i landet allerede sulter.

– Dette skjer allerede og er en daglig bekymring, avslutter han.