Zelenskyj langer ut mot EU

De 27 EU-landenes ledere gjorde det klart på mandag at de ville mislykkes med å nå enighet om en oljeemargo, melder Reuters.

– Hvorfor er dere avhengige av Russland, av deres makt, og ikke motsatt? Russland må være avhengige av dere. Hvordan kan Russland fremdeles tjene opptil en milliard euro om dagen ved å selge energi, svarer president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina til EU-lederene.

– Hvorfor jobber terrorist-banker fremdeles med Europa og de globale finansmarkedene? Seriøse spørsmål, fortsetter han.

Ungarn er motvillig

Enighet om en oljeembargo skulle ha kommet i den sjette sanksjonspakken mot Russland. Det innebærer også at planen om å kaste Russlands største bank Sberbank ut av det internasjonale betalingssystemet Swift, ligger på vent.

– Det er ikke noe kompromiss for dette øyeblikket i det hele tatt, sier statsminister Viktor Orban i Ungarn.

Orban er for øvrig en av Putins få støttespillere i Europa.

Ungarn har satt ned foten for oljeembargo og krever unntak i minst fire år samt milliardstøtte for å oppgradere et raffineri og en rørledning til Kroatia. Tsjekkia og Slovakia har også store motforestillinger mot en slik embargo.

President Ursula von der Leyen i Europakommisjonen som foreslo den seneste pakken med sanksjoner i starten av mai sa seg enig med Orban og hevdet at «vi er ikke der enda».

På is

Statsminister Kaja Kallas i Estland sa at det er mer realistisk å forvente en enighet om en oljeembargo i de kommende ukene, forhåpentligvis på EUs neste møte i slutten av juni.

Andre land sier seg ikke fornøyde med en foreløpig skrinlagt oljeembargo.

– Vi glemmer det store bildet her. Det er kun penger vi snakker om, mens ukrainere betaler med livene deres, sier statsminister Krisjanis Karins i Latvia.

Det mest konkrete utfallet av EU-toppmøtet blir angivelig et løfte om en lånepakke på drøyt 90 milliarder kroner til Ukraina, noe som skal dekke lønn til offentlig ansatte i landet i to måneder.