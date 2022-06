EU-land vil vente med sanksjoner mot russisk gass

– Jeg mener gass må være del av den sjuende sanksjonspakken, men jeg er også realistisk. Jeg tror ikke det kommer der, sa Estlands statsminister Kaja Kallas tirsdag på EUs toppmøte i Brussel.

Kallas sa hun ble positivt overrasket over at EU-landene klarte å komme til enighet om et importforbud mot russisk olje. Oljeforbudet har vært siste bit i puslespillet om en sjette sanksjonspakke.

Også gass ble kort diskutert på toppmøtet mandag, ifølge Kallas.

– Gass er selvfølgelig mye vanskeligere enn olje. Neste runde med sanksjoner blir vanskelig, sa Kallas.

Kutter leveranser

Kallas advarer om at sanksjonene etter hvert vil merkes også utenfor Russland. Russland har varslet kutt i gassleveranser både til Nederland og Danmark i løpet av de siste dagene.

Fortsatt er flere av EU-landene svært avhengige av russisk gass. Flere av EU-lederne sa tirsdag at de ikke tror det blir noen gassanksjoner med det første.

Østerrikes statsminister Karl Nehammer påpekte at det er lettere å erstatte olje enn gass.

– Derfor vil ikke gassembargo bli noe tema i den neste sanksjonspakken heller, sa han, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Må ta pause

Heller ikke Belgias statsminister Alexander De Croo tror det er aktuelt å gå videre med et gassforbud.

– Denne sanksjonspakken er et stort steg fremover. Nå tror jeg vi må ta en pause, sa han til pressen tirsdag.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen så ut til å være enig. Hun ga uttrykk for at EU har gått langt nok for å ramme Russlands eksport av fossil energi.

I stedet mener hun det nå er tid for å fokusere mer på andre typer sanksjoner.

Andre uttrykte håp om gassanksjoner lengre fram i tid. Et av temaene på toppmøtet tirsdag var en investeringspakke som skal gjøre det mulig å stanse importen av russisk gass innen 2030.