Tror på økte eksportinntekter for Russland

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov sier at vestlige sanksjoner ikke vil ha noen effekt på landets oljeeksport, og hevder landet få et stort hopp i fortjenesten fra energieksporten i år.

«Med tanke på prisnivået som er etablert som et resultat av Vestens politikk, har vi ikke lidd noen budsjettap», siterte utenriksdepartementet ham til en bosnisk-serbisk TV-stasjon.

«Tvert imot, i år vil vi øke fortjenesten fra eksporten av energiressursene våre betydelig.»

Kutter oljeimporten 90 prosent

Kommentarene kommer etter at EU-lederne på mandag ble enige om å strupe oljeimporten fra Russland innen utgangen av 2022 med 90 prosent for å straffe russerne for invasjonen av Ukraina. Avtalen går ut på å stanse all import av olje fra Russland som leveres sjøveien. Det er likevel unntak for olje som leveres i rør, et unntak som Ungarn insisterte på.

«Generelt sett er ikke olje underlagt politikk, det er etterspørsel etter det… Vi har alternative salgsmarkeder hvor vi allerede øker salget,» sier den russiske utenriksministeren.

I Norge har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fremdeles ikke avgjort om Norge vil slutte seg til EUs oljeembargo mot Russland.

– Nå skal vi gå igjennom vedtakene som kom i EU denne uka. Vår linje til nå har vært at vi slutter oss til de sanksjonene EU vedtar, så det er utgangspunktet. Men vi skal vurdere det grundig, som vi alltid gjør, sa Støre til NTB på onsdag.