Bankgigant vil forlate Russland - får ikke solgt

Den italienske banken UniCredit har nå utvidet søket utover lokale investorer etter en kjøper for sin russiske virksomhet. Banken trapper nå opp innsatsen for å forlate landet, sier kilder til Reuters.

Banken leter blant annet etter investorer i Kina og India og håper å finne en kjøper som vil gjøre «et kupp». Andrea Orcel, konsernsjef i UniCredit, fortalte analytikere i mai at sanksjonene har redusert sjansen for en avtale med en russisk kjøper, og at «vinduet har blitt ganske lite».

Den russiske forretningsmannen, Vladimir Potanin, som kjøpte Societe Generales russiske enhet Rosbank, fortalte i mai at han hadde avslått et forslag om å kjøpe den russiske enheten til UniCredit, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Investorer i Kina, India og Tyrkia - land som ikke har støttet sanksjonene mot Russland, kan også være interessert i å kjøpe eierandeler dersom prisen er attraktiv nok, ifølge kildene.

UniCredit er en av de europeiske bankene med størst eksponering mot Russland. Bankens konsernsjef, Orcel, har også advart mot å forlate landet for tidlig, gitt forpliktelser overfor ansatte og kunder og ønsket om å bevare verdi for aksjonærene.

UniCredit-aksjen stiger mer enn 2,4 prosent i førhandelen på Wall Street.