– Vi har uakseptable inflasjonsnivåer

Tidligere sentralbanksjef og nåværende finansminister i USA, Janet Yellen, talte tirsdag ettermiddag til sentatet.

– USA står ovenfor uakseptable inflasjonsnivåer og en passende, finansiell holdning trengs for å senke inflasjonspresset uten å undergrave økonomien, sa finansminister Janet Yellen til senatorene på tirsdag.

Yellen slo også tilbake på påstandene til republikanerne om at inflasjonen er et resultat av den demokratiske presidenten, Joe Biden, sin hjelpepakke på 1,9 trillioner dollar under corona-pandemien.

– Vi ser høy inflasjon i nesten alle utviklede landene på tvers av verden. Og de har alle veldig ulik finanspolitikk. Derfor kan ikke majoriteten av inflasjonen være en refleksjon av støttepakken som Biden godkjente, sier Yellen, og fortsetter:

– Vi står ovenfor makroøkonomiske utfordringer som motvinden fra disrupsjonen på tilbudssiden grunnet pandemien, men også Russlands invasjon av Ukraina.

Grilling i kongressen

Yellen kom fort under lupen til republikanerne etter at hun erkjente at hun tok feil når hun predikerte at inflasjonen kun ville være forbigående.

– Vel, når jeg sa at inflasjonen ville være forbigående, så jeg ikke for meg en situasjon der det var flere varianter av corona. Jeg så heller ikke for meg hvor hardt Ukraina-krigen ville slå ut på energi- og matpriser, svarte Yellen.

Yellen avsluttet med å si at hovedansvaret til Fed er å senke inflasjonen og at hun respekterer dens uavhengighet i utformingen av pengepolitikken.