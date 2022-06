Våpen til 4.300 milliarder blir ikke brukt mot Putin

Europa kjemper en økonomisk sanksjonskrig mot Vladimir Putin.

Boikotter og sanksjoner mot Russland er ment å skulle ramme økonomien hardt og svekke krigsmaskineriet som beveger seg ved den ukrainske grensen.

Men i denne krigen har nå de europeiske lederne valgt å skrape noen av sine største våpen.

Stenger ned

Energiprisene fortsetter å stige til historisk høye nivåer. Et fat Brent-olje koster i skrivende stund 124 dollar – en seksdobling siden pandemibunnen i 2020.

– Vi fortsetter å se historisk høye energipriser som et resultat av den økonomiske innhentingen og konsekvensene av Russlands fullskala invasjon av Ukraina, sier EIA-leder Joe DeCarolis i en kommentar.

Til tross for at det er et enormt behov for energi henger Tyskland kroken på døren på atomkraftverkene og Nederland stenger det enorme Groningen-feltet, ifølge Bloomberg. Det er estimert at feltet har gass til en verdi av 4.300 milliarder kroner.

Nå som Putin skrur av gasskranen til Tyskland og andre europeiske land hadde et gassfelt til en verdi av 4,3 billioner kroner vært det perfekte våpen mot Putins tiltak og langt på vei hjulpet med å dempe smertene, mener Bloomberg-skribent Lionel Laurent.