Fra onsdag til lørdag denne uken går Russlands president Vladimir Putins årlige St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) av stabelen for 25. gang.

Konferansen har alltid vært attraktiv for russiske og internasjonale næringslivsledere som er ivrige etter å innynde seg med Kreml gjennom å arrangere glamorøse fester eller å annonsere store investeringer. Men invasjonen av Ukraina har gjort den radioaktiv, skriver Bloomberg.

Mange ledere er redde for å bli sett på årets utgave av forumet, og noen har bedt arrangøren Roscongress om ikke å identifisere dem på besøksbeviset, opplyser tre kilder med kjennskap til saken. Roscongress har ikke returnert nyhetsbyråets henvendelse om kommentarer.

Ukraina-invasjonen har utløst omfattende sanksjoner som truer med å sende russisk økonomi inn i sin dypeste resesjon på flere tiår, men konfrontasjonen med Vesten nevnes knapt av arrangøren som har valgt «new opportunities in a new world» som slagord for årets konferanse.

Få fester planlagt

Utenlandske besøkende får riktignok beskjed om å ta med seg kontanter, ettersom Mastercard- og VISA-kort utstedt utenfor Russland ikke fungerer.

– Tidligere har Russland brukt forumet til å vise frem landets suksess, mens næringslivsledere har kunnet vise at de har forbindelser og penger. Hvis ikke alle innenlandske deltakere vil gjøre sin tilstedeværelse kjent, gjelder dette enda mer for de utenlandske, sier Ekaterina Schulmann til Bloomberg. Hun er politisk analytiker og forsker ved Robert Bosch-akademiet, og fungerte som moderator på flere SPIEF-debatter i fjor.

Oligarker har tidligere konkurrert om å arrangere de største festene med artister som Sting og Robbie Williams, men de fleste oligarker er nå sanksjonert av USA og EU og få fester er planlagt denne gangen.

Taliban kommer

De politiske gjestene er heller ikke av samme kaliber. Mens eksempelvis Frankrikes president Emmanuel Macron, Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi har besøkt konferansen tidligere, snakker vi ifølge nyhetsbyrået Tass i år om Afghanistans Taliban-representant, investeringsministeren fra Myanmars militærregjering og sentralbanksjefen i Venezuela – alle fra tungt sanksjonerte land.

Direktører i to store industriselskaper opplyser for øvrig til Bloomberg at en inngangsbillett på 960.000 rubler (16.600 dollar) pr. person får noen til å droppe konferansen ettersom det gir lite forretningsmessig mening når mange internasjonale selskaper ikke er der.

– Ingen toppleder i et internasjonalt selskap vil bli fotografert på SPIEF i år. Restriksjoner på reiser til Russland er en beleilig unnskyldning for dem som ikke ønsker å være der eller ikke vil brenne broer til Kreml, sier direktør Chris Weafer hos Macro-Advisory Ltd. til nyhetsbyrået.