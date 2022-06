Wikipedia bøtelagt av Russland

Wikimedia, som eier Wikipedia, har anket en domstolavgjørelse som krever at den skal fjerne informasjon relatert til Ukraina-krigen. Selskapet mener det er et brudd på menneskerettighetene og at russerne har rett til å vite sannheten om krigen, ifølge Reuters.

Nylig ga en russisk domstol Wikipedia en bot på 5 millioner rubler, som utgjør nesten 900.000 norske kroner, for å nekte å fjerne «forbudt informasjon» fra sine russiske Wikipedia-artikler om krigen.

Wikipedia er en av de få gjenværende informasjonskildene i landet, etter at Russland har slått hardt ned på all media som sprer den sanne versjonen av krigen.

«Dommen betyr at at godt hentet og verifisert informasjon, men som ikke stemmer med Russlands versjon, er falsk informasjon» sa Stephen LaPorte, assisterende generaladvokat ved Wikimedia Foundation, i en uttalelse ifølge Reuters.

President Vladimir Putin og russiske tjenestemenn bruker ikke ordene «krig» eller «invasjon». Kun ordet «spesiell militæroperasjon» er lov å bruke.

Russland sier at de såkalte krigsforbrytelsene består av nøye konstruerte forfalskninger og at Ukraina og dets vestlige støttespillere sprer desinformasjon om russiske styrker.