Vestlige sanksjoner tærer på tålmodigheten til rike russere som nå vender Vladimir Putin ryggen én etter én.

Mange av oligarkene har allerede bosatt seg i andre land, eller lever som nomader i overdådig luksus, og nå følger også andre russiske millionærer etter. I store kvanta.

Hele tre ganger så mange russiske millionærer er ventet å forlate landet i år sammenlignet med 2019, ifølge Henley & Partners, et selskap som hjelper rike klienter å flytte utenlands.

Tregangeren

Ifølge rapporten er det ventet at 15.000 rike mennesker – definert som individer med mer 9,9 millioner kroner i formue – vil forlate landet i 2022, mot 5.500 i 2019. Det tilsvarer rundt 15 prosent av de russiske millionærene. Det er også ni ganger så mange som utvandret fra landet i 2021.

Andew Amolis, sjefanalytiker i New World Health, forteller at det er en viktig måling for økonomien.

– Det kan også være et tegn på dårlige tider. Rike mennesker er ofte de første som forlater landet og kan være et tegn på at landet kollapser, historien tatt i betraktning, sier Amolis til CNN.

Det er ventet at de fleste av disse nye emigrantene vil vende nesen mot Midtøsten og Afrikas frihetsoase – De forente arabiske emirater – dels fordi landet ikke krever skatt.

Dmitry Peskov, talsperson i Kreml, avviser rapporten og sier de har ikke merket at rike mennesker forlater landet. Den russiske økonomien er ventet å krympe med 8,5 prosent, ifølge IMF.