Seiler russisk megayacht til Hawaii

Det har pågått en lang kamp om å beslaglegge luksusyachten «Amadea», som tilhører den russiske milliardæren og oligarken Suleiman Kerimov.

Sist uke ble yachten endelig beslaglagt på Fiji, og torsdag har amerikanske myndigheter seilet Amadea til Hawaii.

Den 100 meter lange yachten ble seilet av nytt mannskap og med amerikansk flagg. Skipet ble sist oppdaget omtrent 257 kilometer unna Honolulu, ifølge Bloomberg og Spire Global.

Høyesteretten på Fiji ga USA grønt lys til å konfiskere skipet, etter å i utgangspunktet ha forbudt dette som følge av juridiske problemer forårsaket av yachtens eier.

LANG REISE: Bildet viser bevegelsene til Amadea. Yachten ble sist lokalisert ved Hawaii torsdag. Kilde: Spire Global

Hvem eier egentlig yachten?

Suleiman Kerimov, som er yachtens antatte eier, har blitt milliarder på investeringer i gull. I 2018 ble han sanksjonert av USA grunnet hvitvasking av penger knyttet til kjøp av villaer i Frankrike. EU sanksjonerte ham derimot ikke før i mars 2022.

Yachtens juridiske eier, Millemarin Investments, hevder at fartøyet ikke eies av Kerimov, men av milliardæren Eduard Khudainatov, tidligere sjef i den russiske olje- og gassgiganten Rosneft. Khudainatov ble ikke sanksjonert av EU før 3. juni. ifølge Bloomberg.

Tilfeldigvis er han også oppført som eier av luksusyachten «Scheherazade», som kobles opp mot Vladimir Putin. Til sammen har de to yachtene en svimlende verdi på nesten ti milliarder norske kroner.

USA hevder på sin side at Khudainatov kun blir brukt som en ren stråmann for å skjule yachtenes sanne eiere. Hans dager som luksusyachteier er nå tilsynelatende over, da begge yachtene er beslaglagt.

Allerede er mer enn et dusin yachter verdt over 2,2 milliarder dollar beslaglagt som en del av sanksjonene mot russiske oligarker.