EU-kommisjonen støtter at Ukraina blir kandidatland

EU-kommisjonen anbefaler fredag ​​at Ukraina gis kandidatstatus for å bli EU-medlem i fremtiden, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Ukraina søkte om medlemskap kort tid etter begynnelsen av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar.

«Ukraina har tydelig vist sin forpliktelse til EU-medlemskap. Landet har en sterk demokratisk regjering», sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen fredag.

Von der Leyen forteller at en moderniseringsreform er i gang, men at Ukraina har en vei å gå, blant annet i forbindelse med rettsikkerhet, valg av dommere og korrupsjon.

«Mye har blitt oppnådd, men mer må gjøres. Hele prosessen er merittbasert. Ukraina har alt i egne hender», sier Ursula von der Leyen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker å gjennomføre disse tiltakene, selv om landet ikke søkte om EU-medlemskap, forteller hun.

Et betydelig skritt på veien

Anbefalingen kommer dagen etter at lederne for Tyskland, Frankrike, Italia og Romania slår fast at de ønsker at Ukraina skal bli kandidatland i unionen. De fire besøkte alle Kyiv torsdag, og beskjeden kom under en felles pressekonferanse i den ukrainske hovedstaden.

Selv om anbefalingen er et betydelig skritt, må kommisjonens mening nå godkjennes av hvert av EUs 27 medlemsland på et toppmøte med ledere som skal holdes neste torsdag og fredag.