Valglokalene har åpnet i Frankrike

Velgerne skal nå avgjøre om sentrum-høyre-alliansen til president Emmanuel Macron får beholde flertallet i nasjonalforsamlingen.

Han risikerer å miste flertallet hvis venstresiden gjør et godt valg – noe som vil gjøre det vanskeligere for den nylig gjenvalgte presidenten å få gjennomført sin politikk.

Skattekutt, velferdsreformer og heving av pensjonsalderen er noe av det Macron ønsker å få vedtatt. Venstresiden håper å få stanset dette, og flere venstreorienterte partier har gått sammen i alliansen Nupes i forkant av valget.

Første runde i parlamentsvalget ble holdt for en uke siden. Her ble Nupes og Macrons allianse Ensemble omtrent like store.

Frontfiguren på venstresiden er Jean-Luc Mélenchon, som også stilte som presidentkandidat tidligere i år. I den avgjørende runden av presidentvalget ble høyrepopulisten Marine Le Pen slått av Macron.