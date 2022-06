CNN: En storpolitisk maktkamp er i gang

– Selv om vi foretrekker en diplomatisk løsning for å unngå muligheten for at Iran skal utvikle atomvåpen, så forbeholder Israel seg retten til selvforsvar og handlinger mot Irans atomprogram om det internasjonale samfunnet ikke lykkes, sa statsminister Naftali Bennett i en uttalelse gjengitt av Al jazeera.

Irans atom-forhandler Ali Bagheri Kani skal i besøket til Norge ha svart på Israels kommentar til NRK.

– Israel kan bare drømme om å angripe Iran. Men om de skulle ha slike drømmer så vil de aldri våkne opp igjen fra dem, skal Kani ha sagt ifølge Al Jazeera.

VIL SVARE PÅ TRUSLER: Iran, her president Ebrahim Raisi. Foto: WANA NEWS AGENCY

Saudi Arabia ønsker også en hard linje mot Iran som deres store rival regionen. Men kongedømmet skal være oppgitt over USAs skiftende politikk, og anser det politiske klimaet i USA som for volatilt til å stole på, ifølge CNNs kilder.

Usikkerhet rundt USAs tilnærming til Midtøsten og Iran har gjort at det har oppstått et vakuum i Midtøsten. Dette tomrommet kan åpne for at parter ser østover og mot Kina for hjelp og innflytelse, ifølge CNN.

Presset er nå på USA for å avklare veien videre.

Uenighet i USA



Det hjelper derfor ikke president Biden at det er store politiske skiller innad i USA rundt valg av politisk linje i Midtøsten og mot Iran. Skillet mellom demokratene og republikanerne er betydelig, til forskjell fra politikken mot Kina som er mer konsistent på tvers av partiene.

Tidligere utenriksminister og CIA sjef Mike Pompeo mener de nåværende samtalene med Iran «Setter oss alle i risiko», og ønsker en hardere linje mot regimet, ifølge Fox News.

ETTERLYSERE TØFFERE TILTAK MOT IRAN: Tidligere utenriksminister i USA, Mike Pompeo. NTB Scanpix

Også innad i administrasjonen og blant demokratene skal Biden ha splittede meninger rundt valg av strategi. Flere i presidentens administrasjon skal være usikre på om Iran har reelle intensjoner om atomvåpen eller om det er en forhandlingstaktikk, ifølge CNN.

Med uro rundt en eventuell resesjon, krig i Ukraina, og også høy spenning i Sør-Kina havet er det neppe et beleilig tidspunkt for President Biden med en eskalering i Midtøsten. Men med høy spenning i regionen kan risikoen for større utslag være større enn på lenge skal vi tro amerikanske medier.

Det kan se ut til at det nå knyter seg til for den amerikanske presidenten.